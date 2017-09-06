На Дніпропетровщині почався суд над охоронцем Яроша, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста

На Дніпропетровщині почався суд над охоронцем народного депутата України Дмитра Яроша Михайлом Навроцьким, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста. Перше, підготовче, засідання відбулось у Заводському районному суді Кам’янського.

Як поінформувала сторона обвинувачення, підстав для закриття кримінального провадження немає.

За інформацією прокурорів, підсудному повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України – хуліганство, умисне тілесне ушкодження та незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Йому може загрожувати до 8 років ув’язнення.

На засіданні суд, зокрема, відхилив клопотання захисника потерпілого про розкриття інформації про майнове становище підсудного для можливого подальшого стягнення з нього компенсації моральних та матеріальних збитків.

14 травня в Кам’янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена. За даними поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

Затриманим через стрілянину, як підтвердив Радіо Свобода помічник народного депутата Дмитра Яроша Ростислав Винар, є охоронець Дмитра Яроша.

У червні захист Михайла Навроцького подав заяву до обласної прокуратури зі скаргою на умови утримання підзахисного в лікарні. Захист вимагав відкрити кримінальні провадження за частиною 2 статті 127 та частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, як кажуть адвокати, через катування підзахисного і перевищення правоохоронцями їхніх повноважень. За даними адвокатів, підозрюваний, що перебував на лікуванні в одному з медичних закладів Дніпра, цілодобово утримувався в наручниках, що, за словами адвокатів, є «катуванням». Також адвокати наголошували на незадовільних умовах утримання їхнього підзахисного в лікарні швидкої допомоги, куди він спершу був доправлений.

9 червня Заводський районний суд Кам’янського звільнив Михайла Навроцького з-під варти, змінивши запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.