НАБУ: суд взяв під варту фігуранта «газової справи» і призначив заставу 55 мільйонів гривень

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що суд обрав для одного з фігурантів «газової справи Онищенка» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 55 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба бюро, фігуранта справи затримали 5 вересня, він переховувався від слідства, систематично змінюючи місце проживання, – з літа 2016 року оголосили в розшук.

У НАБУ зазначають, що ймовірного співучасника «газової схеми» підозрюють в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном,створенні та придбанні юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів і майна.

У грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 мільярди гривень.

Фігурантом цієї справи також є Олександр Онищенко, якого у липні минулого року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 29 людей – наразі 8 людей, у тому числі Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 людей скеровано до суду, із них щодо 7 людей набрав законної сили обвинувальний вирок.