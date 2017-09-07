Путін висловився про Тіллерсона, що той перебуває «у поганій компанії»

У четвер на економічному форумі у Владивостоці президент Росії Володимир Путін виступив із коментарем на адресу держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зазначивши, що той «потрапив у погану компанію» після того, як 4 роки тому отримав державну нагороду Росії за внесок у розвиток російсько-американських відносин.

Звертаючись до одного з громадян США, присутніх на пленарному засіданні в рамках економічного форуму, Путін сказав: «Ми вашому співвітчизнику пану Тіллерсону теж колись вручали орден Дружби. Але, судячи з усього, він потрапив у погану компанію і трошки в інший бік відрулює».

«Але, сподіваюся, що вітер співпраці, дружби і взаємодії виведе його на правильний курс у кінцевому підсумку», – додав Путін.

У 2013 році Тіллерсон, який очолював тоді нафтовий гігант Exxon Mobil, отримав із рук президента Росії орден Дружби за внесок у зміцнення співпраці між країнами в енергетичному секторі.

Путін додав, що, незважаючи на складності в дипломатичних відносинах між Російською Федерацією і США, контакти з американськими компаніями, в тому числі і з ExxonMobil, тривають. Він висловив сподівання, що відносини зі США будуть покращуватися під час президентства Дональда Трампа, який регулярно хвалив російського лідера під час президентської кампанії в США.

Однак протягом останніх місяців напруженість між двома країнами посилилася, оскільки Сполучені Штати наклали нові санкції на Росію через через її агресію в Україні, і обидві країни обмінялися санкціями щодо диппредставництв одна одної.

Відносини між Москвою та Вашингтоном також затьмарені через втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, яке вважають доведеним усі американські спецслужби і яке Москва заперечує.