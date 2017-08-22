Волкер підтвердив мету США – відновити цілісність і суверенітет України

Спеціальний представник США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер підтвердив, що метою США є відновити територіальну цілісність України і її суверенітет.

Виступаючи в перебігу відвідин Литви у Вільнюському університеті на конференції про регіональне лідерство, він нагадав, що ці цілі визначив державний секретар США Рекс Тіллерсон, коли відвідував Київ 9 липня.

Крім того, США мають на меті допомогти встановити безпеку для всіх громадян України, незалежно від їхньої національної чи релігійної належності.

Волкер звернув увагу, що на Європейському континенті, «на відстані менш ніж півтора годин польоту літаком», нині «вирує гаряча війна», і про це не можна забувати.

Щоб зупинити це, він закликав перш за все досягти тривалого і міцного режиму припинення вогню.

Раніше у вівторок Курт Волкер мав у Вільнюсі зустрічі з президентом Литви Далею Ґрібаускайте і міністром закордонних справ Лінасом Лінкявічусом на теми виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і про підтримку реформ в Україні.

«Через окупацію Криму і російську агресію на Донбасі Україні потрібна міжнародна підтримка. Надзвичайно важливо, щоб санкції проти Росії, запроваджені США і Європейським союзом, продовжували діяти до повної імплементації мінських угод і повернення Криму Україні», – заявили після зустрічі в апараті президента Литви.

Голова МЗС Литви, зі свого боку, після зустрічі заявив: «Трансатлантична єдність і принципова позиція – ключ до припинення російської агресії проти України».

Цими днями спецпредставник США здійснює триденний тур, у рамках якого він у понеділок у білоруському Мінську провів зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим, яку той назвав «корисною і конструктивною». Волкер після зустрічі, що відбулася за зачиненими дверима, не коментував її перебігу чи результатів.

У середу Курт Волкер поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймза Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».