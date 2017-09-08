У Туреччині відкидають звинувачення прокурорів США на адресу екс-міністра

Міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі 7 вересня відкинув висунуті американськими прокурорами звинувачення на адресу турецького екс-міністра Зафера Каґлаяна. Як вважає слідство у США, колишній міністр економіки Туреччини за хабарі допомагав Ірану обходити американські санкції.

«Каґлаян нічого не робив проти інтересів Туреччини», – заявив журналістам у Стамбулі нинішній міністр економіки Ніхат Зейбекчі. «Є позови, що ці санкції порушені, але позивачі зобов'язані довести ці позови», – додав Зейбекчі.

Турецький державний банк Halkbank, який, як вважає слідство у США, використовувався підсудними для обходу санкцій проти Ірану, 7 вересня також заперечив порушення.

Зафер Каґлаян став найбільш високопоставленим чиновником із уряду президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, вказаним в оприлюдненому 6 вересня обвинувальному висновку.

Нові обвинувачення розширюють справу щодо турецько-іранського бізнесмена Рези Зарраба, який був заарештований торік та перебуває під судом у Нью-Йорку. Його звинувачують у тому, що він допомагав іранській владі обходити санкції, надаючи уряду в Тегерані та іншим іранським особам валюту та золото.

Прокурори заявили, що вони мають докази, що справа стосується людей «високого рівня» як у Туреччині, так і в Ірані.

Адвокати Рези Зарраба прагнули забезпечити політичне та дипломатичне врегулювання справи, а президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган особисто клопотав у справі бізнесмена під час недавнього візиту до Білого дому.