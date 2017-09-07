Прокурори у США звинувачують колишніх турецьких посадовців у таємній допомозі Ірану

Американські прокурори звинувачують кількох колишніх турецьких високопосадовців у змові з метою таємно допомогти Ірану в уникненні санкцій США.

В обвинувальному акті, поданому в окружний суд США в Мангеттені 6 вересня, колишньому міністру економіки Туреччини Мехмету Заферу Каґлаяну висунуті звинувачення в отриманні десятків мільйонів доларів готівкою та ювелірними виробами з метою приховування схеми, яка мала допомогти Іранові провести операції через фінансову систему США в обхід санкцій.

Нові обвинувачення розширюють справу щодо турецько-іранського бізнесмена Рези Зарраба, який був заарештований торік та перебуває під судом у Нью-Йорку. Його звинувачують у тому, що він допомагав іранській владі обходити санкції, надаючи уряду в Тегерані та іншим іранським особам валюту та золото.

Прокурори заявили, що вони мають докази, що справа стосується людей «високого рівня» як у Туреччині, так і в Ірані.

Адвокати Рези Зарраба прагнули забезпечити політичне та дипломатичне врегулювання справи, а президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган особисто клопотав у справі бізнесмена під час недавнього візиту до Білого дому.