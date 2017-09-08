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08 Вересень 2017, Київ 11:26
Новини | Міжнародні

Росія заявляє, що внаслідок авіаудару в Сирії знищила чотирьох командирів угруповання «Ісламська держава»

Місто Дейр-ез-Зор на мапі Сирії

Міністерство оборони Російської Федерації заявляє про загибель чотирьох осіб із числа лідерів угруповання «Ісламська держава» внаслідок повітряного удару в місті Дейр-ез-Зор на сході Сирії.

Російські інформаційні агентства 8 вересня цитують заяву міністерства, що в результаті повітряного удару загинули 40 бойовиків, в тому числі Абу Мухаммад аш-Шималі, який відповідає за іноземних найманців у складі угруповання.

Тим часом, у районі міста Дейр-ез-Зор тривають бої між підтримуваними Росією сирійськими урядовими силами та бойовиками екстремістського угруповання, які прагнуть відновити облогу міста з урядовим гарнізоном, яку вони тримали три роки.

Президент Росії Володимир Путін раніше цього тижня привітав сирійського лідера Башара Асад з тим, що урядові війська прорвали облогу міста.

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