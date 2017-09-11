МЗС України: посла Дещицю не викликали до МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Україні заперечує інформацію про виклик посла України в Польщі Андрія Дещиці до польського зовнішньополітичного відомства.

«Станом на 10:00 11 вересня інформація про виклик посла України в Польщі до МЗС не відповідає дійсності», – написала у Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Раніше про те, що Дещицю викликали до МЗС Польщі для дачі пояснень у справі позбавленого громадянства України Міхеїла Саакашвілі, повідомили польські ЗМІ. Вони посилалися на дані євродепутата Яцека Саріуша-Вольського, який прибув у польський Перемишль висловити підтримку Саакашвілі.

Сам Дещиця у Twitter 11 вересня написав, що до МЗС Польщі його не запрошували. «Ми були в контакті з польськими партнерами, надавали сприяння громадянам України, які не могли вчасно виїхати з Перемишля», – додав він.

Лідер «Руху нових сил», колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Під тиском окремих народних депутатів і людей, які приїхали зустрічати Саакашвілі, він зміг подолати кордон з Польщею, і опинився на українській території. За попередніми даними, зараз Саакашвілі перебуває у Львові.

Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС України, під час інциденту постраждали 11 бійців Нацполіції і п’ятеро Держприкордонслужби. Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності.

За фактом організації прориву кордону Національна поліція порушила кримінальну справу за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована. У Державній прикордонній службі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом, він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Під тиском окремих народних депутатів і людей, які приїхали зустрічати Саакашвілі, він зміг подолати кордон з Польщею, і опинився на українській території. За попередніми даними, зараз Саакашвілі перебуває у Львові.