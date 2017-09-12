За час конфлікту на Донбасі загинули понад 2,8 тисячі цивільних – ООН

За період конфлікту на сході України загинули 2 803 цивільних жителів, поранені – від семи до дев’яти тисяч, йдеться в новій, 19-ій, доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Доповідь підготовлена за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в період з 16 травня до 15 серпня 2017 року. У цей період загинули 26 цивільних, 135 – були поранені.

Як повідомила голова місії Фіона Фрейзер, презентуючи звіт у Києві, кількість нових жертв конфлікту порівняно із попереднім періодом скоротилася.

«Це зменшення кількості може бути частково пов’язане із «хлібним перемир’ям», яке оголосили 24 червня із ініціативи лідерів місцевих громад з обох боків лінії розмежування. Це демонструє, що сторони можуть дотримуватися режиму припинення вогню, і коли його поважають, це припинення вогню має величезний вплив на життя і безпеку цивільних», – сказала Фрейзер.

В агентстві ООН з прав людини висловили стурбованість відсутністю програм підтримки цивільних жертв конфлікту, зокрема, відшкодування збитків і компенсації тим, хто був поранений.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей – цивільних і комбатантів.

В ОБСЄ повідомляли, що станом на 25 травня від початку року в зоні бойових дій на Донбасі постраждали 175 цивільних, 44 людини загинули.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».