СБУ оголосила в розшук екс-мера Києва Черновецького

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Інформація про це розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ України в переліку розшукуваних осіб.

У повідомленні вказано, що СБУ розшукує Черновецького як особу, що ховається від органів прокуратури.

Датою його зникнення названо 24 липня 2017 року, місце зникнення – не уточнюється.

14 липня в Генеральній прокуратурі заявили, що Черновецькому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. За версією слідства, у результаті дій Черновецького, що проявилися «у незаконному вилученні, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, як наслідок – знищення об’єкта археологічної спадщини, територіальній громаді Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 мільйона гривень».

Пізніше речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі Генеральної прокуратури отримали дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького.

Колишній мер Києва, який наразі живе у Грузії, заявив, що не переховується від українського слідства. Черновецький також заявив, що оголошена ГПУ йому підозра є помстою генерального прокурора Юрія Луценка. За його словами, на час ухвалення рішень, у незаконності яких його підозрюють, у нього не було відповідних повноважень.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що прокуратура активно розслідує «земельні оборудки» часів мера Києва Леоніда Черновецького.

З 2006 по 2012 рік Черновецький був Київським міським головою. За останніми даними, він перебуває в Грузії.