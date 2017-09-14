Росія заявляє, що завдала ракетного удару по об’єктах «Ісламської держави» в Сирії

Міністерство оборони Росії повідомляє, що два російські підводні човни завдали удару крилатими ракетами «Калібр» по об’єктах екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

За повідомленням, загалом 14 вересня зі східної частини Середземного моря випустити сім ракет.

«Цілями для ураження стали пункти управління, вузли зв’язку, а також склади озброєння і боєприпасів бойовиків в підконтрольних «ІД» районах на південний схід від міста Дейр-ез-Зор», – йдеться в повідомленні.

Коаліція під керівництвом США заявила, що вивела з регіону свої літаки на прохання російських чиновників у рамках угоди між Вашингтоном і Москвою про уникнення конфліктів у небі на Сирією.