Суд Львова не обрав запобіжного заходу Сакварелідзе

Галицький суд Львова не обрав запобіжного заходу колишньому заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе.

«Галицький суд щойно задовольнив наше клопотання і залишив мене без жодного запобіжного заходу, розуміючи, напевно, що вручена підозра, як і вся справа у цілому, абсолютно «порошкові» і не мають під собою реальних підстав», – написав Сакварелідзе у Facebook у ніч на суботу.

Прокуратура планувала просити Галицький районний суд обрати для соратника екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Давіда Сакварелідзе найбільш м’який запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Після судового засідання Сакварелідзе запросили на допит для надання свідчень.

14 вересня Давіду Сакварелідзе вручили повідомлення про підозру, він підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених статтями «групове порушення громадського порядку», «незаконне переправлення людей через державний кордон» і «опір працівникові правоохоронного органу».

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій. В поліції повідомляли і про виклики на допити окремих народних депутатів.