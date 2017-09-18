ДСНС попереджає про зливи і шквали до 30 метрів за секунду на заході України

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій погіршили прогноз погоди для західних областей країни на 18 вересня порівняно з попередніми даними.

«Вранці 18 вересня у західних областях грози, сильні зливи, град і шквали 25-30 метрів за секунду», – йдеться в повідомленні ДСНС вранці 18 вересня.

Напередодні у службі прогнозували 18 вересня в західних і Житомирській областях пориви вітру і шквали 15-20 м/с, а вночі та вранці грози, подекуди град.

18 вересня в ДСНС також повідомили, що через дощі з поривчастим вітром, головним чином на заході України, 478 населених пунктів знеструмлені.

Згідно з повідомленням, негода призвела, зокрема, до пошкодження ліній електропередач у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Дніпропетровській областях. Найбільше – на Хмельниччині (187).

Повідомляється, що у Чернівецькій області вітер зірвав металеву покрівлю торгового центру і дах школи. Повалені десятки дерев. Схожі пошкодження є і на Закарпатті.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

У сусідній Румунії напередодні внаслідок буревію щонайменше восьмеро людей загинули і були 67 поранені. За даними тамтешньої влади, автомобільні і залізничні шляхи в країні заблоковані вирваними вітром деревами, зірвані дахи на будівлях шкіл, лікарень, житлових будинків. Десятки міст і сіл залишилися без електрики. Вітри потужністю близько 100 кілометрів за годину також призвели до руйнувань на окремих територіях у Сербії та Хорватії.