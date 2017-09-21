ВАСУ розгляне справу про відкликання 3 депутатів Криворізької міськради

Вищий адміністративний суд України вирішив відкрити касаційне провадження за скаргою Криворізької міської виборчої комісії, яка оскаржує рішення судів першої інстанції щодо постанов ТВК про відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради Кривого Рогу від партії ВО «Батьківщина». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у Криворізькій ТВК і ВАСУ.

За даними суду, ВАСУ вирішив витребувати справу з Дзержинського районного суду Кривого Рогу, а також направити особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття касаційного провадження.

Суд також встановив строк для подачі заперечень на касаційну скаргу – до 29 вересня. У рішенні суду вказано, що ухвала оскарженню не підлягає

На початку вересня Криворізька ТВК подала до ВАСУ касаційну скаргу на рішення судів, які скасували її постанову про відкликання трьох депутатів міськради. Зокрема, в касаційній скарзі йдеться про те, що ТВК вважає необґрунтованим твердження судів першої та апеляційної інстанцій, що перевірка правильності оформлення підписних листів здійснювалася без участі Держреєстру виборців і правоохоронних органів.

10 серпня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі рішення суду Дзержинського районного суду Кривого Рогу від 23 червня, який скасував постанову ТВК про відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради Кривого Рогу від партії ВО «Батьківщина», Дмитра Плакси, Івана Груніна й Олексія Букрєєва.

У квітні в Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» і Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій і фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, зникли аркуші з підписами виборців за відкликання депутатів міськради.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення про звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» і Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами проти ТВК.