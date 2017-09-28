Westinghouse і «Турбоатом» уклали угоду про збільшення потужності українських АЕС

Американська компанія ядерної енергетики Westinghouse Electric Company і українське ПАТ «Турбоатом» підписали угоду, що передбачає збільшення потужності атомних електростанцій в Україні, повідомила компанія зі США.

Як мовиться в повідомленні, Westinghouse і «Турбоатом» підписали розширений меморандум про порозуміння про партнерство в координації і співпраці задля цієї мети.

Як заявив із цього приводу Азіз Даґ, віце-президент і директор-розпорядник Westinghouse щодо Північної і Східної Європи, стратегічна співпраця його компанії з «Турбоатомом» є чудовим зразком того, як американська компанія виконує свої зобов’язання перед українським «Енергоатомом», що є її клієнтом, надати їй технічні рішення для подальшого поліпшення генерувальних здатностей, ефективності і безпеки українських АЕС.

«Ми також радо чекаємо на співпрацю з іншими українськими компаніями для підтримки нашої діяльності, пов’язаної з потенційним проектом «Енергетичний міст» в Україні», – додав він.

Як поінформувала американська компанія, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України нещодавно схвалило аналіз «Енергетичного мосту Україна – ЄС», що має бути втілений у партнерстві між державними і приватними компаніями. Задля здійснення цього проекту необхідно, серед іншого, значно посилити виробництво електроенергії наявними в української національної енергогенерувальної компанії «Енергоатом» реакторами ВВЕР-1000, яких в Україні працює 13.

«Турбоатом», що є однією з провідних у світі компаній для розробки і виробництва турбін для атомних, теплових і гідроелектростанцій, повідомив про подію, скопіювавши допис у фейсбуці прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Сьогодні в Харкові на ПАТ «Турбоатом» підписали контрактів на 5,5 мільярда гривень. Вони стосуються постачання обладнання на українські АЕС та ТЕС, а також підвищення потужності діючих енергоблоків українських АЕС у взаємодії з компанією Westinghouse Electric Sweden AB. Для економіки це означає, що у найближчі роки на щонайменше 10 українських підприємствах будуть завантажені роботою близько 15 тисяч людей», – написав прем’єр.

Компанія Westinghouse працює на українському ринку з 1992 року, зокрема, над поліпшенням безпеки українських атомних установок, і вже майже 20 років має в Харкові спільне підприємство, працівники якого за стандартами ЄС і США працюють над продуктами для українського ринку. Також Westinghouse Electric Company через свій підрозділ у Швеції надає ядерне пальне для реакторів радянського проекту ВВЕР, щоб подолати монополію Росії на це пальне. Зокрема, в Україні вона забезпечує пальним 13 реакторів ВВЕР-1000, які виробляють близько 30 відсотків від усієї електроенергії в Україні.