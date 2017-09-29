Поліція порушила справу за фактом убивства депутата у Черкасах

За фактом убивства депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова порушили кримінальну справу за статтею «умисне вбивство», повідомляє поліція регіону. Розшук причетних до вбивства триває.

«Після отримання інформація про те, що на території одного з гаражних комплексів в місті Черкаси виявлено тіло депутата Черкаської міської ради на місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, експерти, кінологи з собаками і керівництво поліції міста й області. На території області введено в дію план «Сирена». На розшук зловмисників спрямовано весь особовий склад кримінальної поліції області», – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що депутата розстріляли з автомата Калашникова ввечері 28 вересня.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу, і його завданням було подолання корупції в департаменті.