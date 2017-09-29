Голова МЗС Латвії: Росія має припинити порушення в Криму

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Росію припинити порушення прав кримських татар і дестабілізацію в анексованому нею Криму.

Рінкевичс сказав про це на зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним 29 вересня в Ризі, де протягом двох днів відбувається щорічний форум з питань зовнішньої політики і безпеки «Ризька конференція 2017».

Керівник зовнішньополітичного відомства Латвії наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність України і засуджує анексію Криму.

«У Криму значно погіршилася ситуація, порушуються права кримських татар, почастішали випадки політичного ув’язнення. Це неприємний сигнал», – зазначив Едгарс Рінкевичс.

Міністри на зустрічі також обговорили співпрацю України з Латвією та Європейським союзом, а також питання політики безпеки і ситуацію на Донбасі. Сторони відзначили, що зустріч підтвердила спільність підходів України і Латвії до вирішення міжнародних проблем.

Павло Клімкін у рамках «Ризької конференції 2017» бере участь в дискусіях про реформи й альтернативні рішення щодо майбутнього України, зокрема разом з віце-президентом Єврокомісії з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом – в інтерактивній дискусії «Україна: східний форпост Європи» і з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом – у тематичній сесії «Україна: майбутні альтернативи».

На порядку денному форуму – питання ролі НАТО в світі, сценарії майбутнього розвитку Росії, Brexit і його вплив на ЄС, перспективи країн «Східного партнерства» і феномен популізму в світі.

У конференції беруть участь понад 600 іноземних експертів, дипломатів, політиків, академіків, підприємців і журналістів із 40 країн світу.

25 вересня Управління ООН з прав людини у новій доповіді заявило, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації». «Були задокументовані серйозні порушення прав людини, такі як свавільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й катування, і щонайменше одна судова позасудова страта», – йдеться в документі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».