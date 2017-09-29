Луценко назвав імовірну причину вибухів на арсеналі в Калинівці: закладений детонатор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі біля міста Калинівки Вінницької області, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Згадуючи про кілька попередніх таких інцидентів на інших артилерійських складах в Україні, він в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер» сказав: «Ми схильні вважати, що всі останні вибухи є частина воєнних дій Росії. Ми бачимо повні ознаки диверсії».

За словами Луценка, щодо попередніх вибухів на арсеналі біля Балаклії в Харківській області в березні цього року було встановлено переліт через кордон із Росії безпілотного апарата, який скинув заряди, що спричинили вибухи. В Калинівці ж, сказав генпрокурор, «поки ми не маємо ніяких доказів, що був безпілотний апарат, але маємо всі наявні факти про, ймовірно, закладений детонатор».

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це, як повідомляли рятувальники, із Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому. На території складів іще відбуваються поодинокі вибухи окремих боєприпасів, але, за даними рятувальників, вони вже не становлять загрози населенню.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив 29 вересня, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів на військових складах на Вінниччині, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».