Більшість боєприпасів і майна на арсеналі в Калинівці врятували – військові

На арсеналі біля Калинівки Вінницької області, де сталася пожежа з вибухами боєприпасів, більшість майна та боєприпасів, які зберігались там, врятовані, повідомив на брифінгу за наслідками подолання пожежі начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов.

Зокрема, заявив він, боєприпаси в закритих, підземних, арочних та залізобетонних сховищах залишились неушкодженими.

Шевцов також підтвердив, що хімічних боєприпасів немає ні на цьому, ні на інших складах Збройних сил України.

При цьому чільний військовий уточнив, що поодинокі вибухи на арсеналі можуть тривати ще впродовж 3–4 днів. «Але ці вибухи для місцевого населення, навколишніх сіл загрози не становлять», – запевнив він.

За його словами, станом на вечір 28 вересня вибухи на військовому арсеналі поблизу Калинівки практично припинилися, але поодинокі детонації боєприпасів виникають на технічній території: їх спричинює перепад температур, бо на територію, де була пожежа, авіація скидає воду.

Також начальник Озброєння Збройних сил України повідомив, що зараз на території арсеналу працюють гусеничні пожежні машини, машини розгородження, залучено 7 пожежних танків: машини розгородження роблять проходи в завалах, щоб танки могли дістатися до кожної ділянки і залити водою, щоб не допустити загорянь.

«Уже прибули групи розмінування від Збройних сил України. Всього планується залучити близько 50 груп чисельністю 300 осіб. Також прибули групи розмінування від ДСНС, які спільно (з військовими) будуть розміновувати територію», – повідомив генерал.

Раніше в четвер у Вінницькій обласній державній адміністрації повідомили, що ще станом на 16-у годину майже всі місцеві жителі, які були евакуйовані через вибухи на військових складах поблизу Калинівки, повернулися до своїх домівок, електропостачання населених пунктів, яке вимикали через вибухи, відновлене, ще триває відновлення газопостачання, також поновили рух автомобільного і залізничного транспорту.

Перед цим в уряді України заявили про завершення очистки від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу складу боєприпасів у Калинівці.

Вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це, як повідомляли рятувальники, із Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

За даними міністра оборони України Степана Полторака, на арсеналі біля Калинівки Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».