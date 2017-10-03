Мінфін: заяви генпрокурора порушили закон, фінансування охорони боєприпасів надане повністю

Міністерство фінансів України заявило, що слова генерального прокурора України Юрія Луценка про можливу вину відомства у вибухах на військових складах у Калинівці порушують законодавство України.

Міністерство повідомило, що фінансування бюджетної програми Міністерства оборони, що передбачає заходи збереження та вибухопожежобезпеки боєприпасів, в тому числі на складі в Калинівці, надійшло в повному обсязі у відповідності до запиту Міністерства оборони.

Навівши у своєму повідомленні детальні дані про дати надання коштів і їхні суми, Міністерство фінансів запевнило, що всі заходи щодо фінансування живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України здійснює в повному обсязі та у встановлені терміни відповідно до Бюджетного розпису згідно з запитом Міністерства оборони.

«Міністерство фінансів вважає, що заяви генерального прокурора щодо можливої опосередкованої провини Міністерства фінансів України у подіях, що відбулися в Калинцівці на військових складах, є суто політичними та суперечать засадам діяльності прокуратури, визначених пунктом 4 частини першої (презумпція невинуватості) та пункту 6 частини першої (політична нейтральність) статті 3 Закону України «Про прокуратуру», – мовиться в заяві міністерства.

Міністерство фінансів глибоко стурбоване наявністю можливості ворогів України проводити диверсії на її території і закликає до якісного та неупередженого розслідування зазначеного злочину і має очікування, що особи, дії або бездіяльність яких сприяли вчиненню цього злочину, а так само його безпосередні виконавці, провина яких буде доведена в суді, понесли передбачену законом відповідальність», – додали у відомстві.

Раніше 3 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перебування в Харкові, за повідомленнями засобів інформації, заявив стосовно пожежі і вибухів на складі боєприпасів у Калинівці, що основною версією слідства є диверсія, але, серед іншого, вивчається і версія службової недбалості при наданні коштів на утримання арсеналу. При цьому Луценко додав, що стосовно цього є питання до Міністерства фінансів України.

Цього ж дня, 3 жовтня, в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що відкритих осередків горіння на території військового складу поблизу міста Калинівки Вінницької області вже немає, так само припинилися вибухи боєприпасів, які тривали ще попереднього дня. За повідомленням, продовжується очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 10-кілометровій зоні навколо арсеналу.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що уряд надав 100 мільйонів гривень на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».