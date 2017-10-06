Поліція поновила розслідування крадіжки з Кабміну двох картин Глущенка після звернення «Схем»

Поліція поновила розслідування справи про крадіжку з Кабінету міністрів двох картин художника Миколи Глущенка після звернення журналістів «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у рамках підготовки матеріалу «У пошуках втраченого мистецтва». Йдеться про роботи «Село біля річки» та «Дніпровські далі», які зникли з Кабміну після того, як Національний художній музей України передав їх туди на тимчасове експонування, про що стало відомо у 2011 році. Тоді музейників протягом кількох років не пускали до урядової будівлі на щорічну перевірку наявності цих картин, а згодом замість оригіналів музею повернули підробки.

Цю справу слідчому Печерського районного управління поліції Олексію Тимківу передали на розгляд уже після кількох запитів редакції про те, на якому етапі перебуває розслідування (протягом попередніх років ним почергово займались прокуратура та поліція). Тимків сказав, що ще не розібрався у справі, але вже має припущення про те, хто міг бути причетним до крадіжки.

«Вважаю, цей злочин, це кримінальне провадження могло бути скоєне особами зі складу Секретаріату Кабінету міністрів або особами, які мали безпосередній доступ до кабінетів, де зберігалися вказані картини. Вони зберігались в службовому кабінеті віце-прем’єр-міністра Семиноженка», – зауважив слідчий.

Тимків зазначив, що після вивчення матеріалів кримінального провадження «будуть проводити слідчі і процесуальні дії для встановлення обставин злочину і осіб, причетних до нього». Однак зазначив, що з огляду на тривалий період часу, що минув після злочину, встановити причетних до злочину осіб буде складно.

Востаннє Мінкульт оновлював реєстр зниклих творів у 2015 році. З нього можна дізнатися, що у 1990-х і 2000-х роках були викрадені сотні старовинних культурних цінностей: картини художників Глущенка, Караваджо, Примаченко, монети, скульптури. Однак цей реєстр далеко неповний.