Президент Туреччини в Києві підтвердив невизнання анексії Криму і підтримку України

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у перебігу офіційного візиту до Києва підтвердив позицію Анкари про невизнання анексії Криму і підтримку України.

Після зустрічі з президентом України Петром Порошенком турецький керівник повідомив, що знову запевнив українського керівника: «Туреччина продовжує поважати суверенітет України, її територіальну цілісність, включно з Кримом, і її політичну єдність. Ми не визнавали і не визнаємо незаконної анексії Криму».

Він також додав, що Туреччина буде й далі підтримувати питання кримських татар на міжнародному порядку денному.

У перебігу візиту, крім переговорів двох президентів, відбулося й засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Як сказав Порошенко, «стратегічне партнерство між Україною та Туреччиною – це не абстракція, воно має потужну практичну складову, яка поступово зміцнюється… Ми можемо констатувати, що поглиблюється співпраця в оборонній, оборонно-промисловій та авіакосмічній сферах».

Ердоган, як наводить його слова прес-служба Банкової, зі свого боку, сказав: «Наші стосунки з нашим другом і стратегічним партнером Україною з кожним днем розвиваються і поглиблюються». Він додав, що фундаментом відносин між двома країнами, які склалися протягом останніх 25 років, є «дружба, солідарність та співробітництво».

За результатами зустрічі сторони також підписали низку угод, серед них – двосторонню угоду про захист інвестицій і зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування, – і низку контрактів між українськими і турецькими компаніями в оборонній сфері.

Туреччина дотримується позиції дипломатичної підтримки України в її протистоянні агресії Росії, хоча не приєднувалася до санкцій частини світової спільноти проти Москви.