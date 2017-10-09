Президент України Петро Порошенко в перебігу зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, який прибув до Києва з офіційним візитом, домовився, серед іншого, далі боротися за захист у Криму прав і свобод громадян України в рамках усіх міжнародних механізмів.

«Разом із президентом Ердоганом відзначили неприпустимість порушень прав людини у Криму та репресивних дій окупаційної влади на півострові… Ми розраховуємо на залучення Туреччини до міжнародної групи друзів деокупації Криму, ідею про формування якої я озвучив у Нью-Йорку», – написав Порошенко, згадуючи про свій виступ під час перебування на недавній сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Спроби Російської Федерації легалізувати окупацію у той чи інший спосіб приречені на провал», – додав він у соцмережах, назвавши Ердогана своїм другом і великим другом України.

Як повідомив речник президента України Святослав Цеголко, переговори двох президентів віч-на-віч протривали три години замість запланованих 45 хвилин.

«Сьогодні буде підписано 9 міждержавних документів, в т. ч. про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування. Туреччина увійшла до п’ятірки найбільших торговельних партнерів України. Анкара продовжує підтримувати територіальну цілісність України і введення миротворчої місії на Донбас», – додав речник.

Крім того, повідомили на Банковій, Порошенко висловив Ердоганові зацікавленість у збільшені представництва Туреччини у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні. «Ми дякуємо за дуже чітку і добре організовану роботу Спеціальної моніторингової місії, на чолі якої стоїть представник Туреччини (Ертугрул Апакан – ред.)», – сказав президент України.

У рамках візиту також відбувається шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною під співголовуванням Петра Порошенка і Реджепа Тайїпа Ердогана. Сторони обговорюють шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на всіх стратегічних напрямах, а також питання міжнародного миру і регіональної безпеки. За підсумками засідання Стратегічної ради планується підписати низку двосторонніх документів.

Порошенко і Ердоган востаннє зустрічалися під час чергової сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня. Тоді турецький лідер і обговорив із українським колегою плани нинішнього візиту, а також підтвердив підтримку його країною суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.