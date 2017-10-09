Порошенко й Ердоган проводять переговори в Києві

Президент України Петро Порошенко проводить переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який 9 жовтня прибув з офіційним візитом до Києва.

Як повідомляє прес-служба українського президента, у рамках візиту також відбудеться шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною під співголовуванням Петра Порошенка і Реджепа Таїпа Ердогана. Сторони обговорюватимуть шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на усіх стратегічних напрямах, а також питання міжнародного миру і регіональної безпеки.

За підсумками засідання Стратегічної ради планується підписати низку двосторонніх документів.

Порошенко і Ердоган востаннє зустрічалися під час чергової сесії Генасамблеї ООН наприкінці вересня. Тоді турецький лідер і обговорив з українським колегою плани нинішнього візиту, а також підтвердив підтримку його країною суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.