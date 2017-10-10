Головою ПАРЄ обрали Стеллу Кіріакідіс із Кіпру

Парламентська асамблея Ради Європи з третьої спроби обрала своїм президентом Стеллу Кіріакідіс, представницю Кіпру, після відставки дотеперішнього президента Педро Аґрамунта.

У третьому турі виборів вона здобула значно більше голосів, ніж її суперник, представник Литви Емануеліс Зінґеріс.

У цьому турі для перемоги досить було набрати більше голосів, ніж суперник. Перші два, що відбулися 9 жовтня, не дали переможця, бо в них для перемоги треба було водночас набрати більш ніж половину голосів делегатів ПАРЄ.

Стелла Кіріакідіс буде очолювати асамблею до початку її наступної сесії наприкінці січня 2018 року, на якій має бути обраний президент ПАРЄ на тривалий термін.

Як повідомили в ПАРЄ, вона стала 30-м президентом асамблеї, першим представником Кіпру і третьою жінкою на цій посаді.

Попередній президент ПАРЄ Педро Аґрамунт достроково подав у відставку 6 жовтня за наслідками скандалу з його відвідинами Сирії спільно з групою парламентарів із Росії на російському урядовому літаку і зустрічей із владним режимом країни. Клопотання про звільнення Аґрамунта з посади внесли 158 членів ПАРЄ, які представляють 5 політичних груп і 36 національних делегацій, і його мали б розглянути на нинішній сесії ПАРЄ, що почалася 9 жовтня. Іще у квітні, після тих відвідин, бюро ПАРЄ висловило йому недовіру, його закликали до відставки, та він не йшов на цей крок. Але після дій Аґрамунта в ПАРЄ змінили регламент, уперше передбачивши можливість імпічменту президента асамблеї.