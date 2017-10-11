Затриманих після обшуків у Бахчисараї відвезли в управління ФСБ в анексованому Криму – адвокат

Затриманих після обшуків у Бахчисараї кримчан відвезли в управління російської Федеральної служби безпеки в анексованому Криму в Сімферополі, повідомив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії кримський адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, йдеться про Марлена Асанова, Тимура Ібрагімова, Сервера Зекір’яєва, Ернеста Аметова, Сейрана Салієва і Мемета Белялова.

Вранці 11 жовтня стало відомо, що в Бахчисараї в декількох будинках кримчан російські силовики провели обшуки.

Російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки Росії повідомляють, що силовики в Криму «ліквідували Бахчисарайський осередок «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними». Москва після захоплення Криму намагається насаджувати цю свою заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні ця організація діє легально.