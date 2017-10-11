У Росії знову не виключили дальшого скорочення числа працівників місій США

У Москві знову не виключили можливість подальшого скорочення чисельності працівників американських дипломатичних місій в Росії після низки взаємних дипломатичних санкцій обох сторін останнім часом, останнім із яких наразі стало закриття Вашингтоном російського консульства і ще двох дипломатичних будівель у США.

Як сказав директор департаменту Північної Америки Міністерства закордонних справ Росії Георгій Борисенко в інтерв’ю російському державному агентству «РІА Новості», «в дипломатії існує непорушний принцип взаємності, і американці про це чудово знають», а відтак, за його словами, США своїми діями по суті висловили згоду, що Москва може повестися «дзеркально» з їхніми дипломатичними установами в Росії.

За словами російського дипломата, не виключене, зокрема, запровадження «реального паритету» в кількості працівників диппредставництв США з тим, щоб скоротити це число з нинішніх 455 до 300 чи й менше.

Як сказав Борисенко, Росія, запроваджуючи на американців обмеження в 455 осіб, при цьому врахувала в таке саме число працівників своїх дипломатичних установ у США і членів місії при ООН, робота яких не стосується російсько-американських двосторонніх відносин, і тепер Москва може вирахувати з цифри в 455 осіб число своїх працівників в ООН.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров іще місяць тому, 11 вересня, обіцяв привести в повну відповідність із принципом паритету чисельність і формат дипломатичних місій США в Росії. Відтоді Москва не пішла наразі на такий крок, але висунула проти США нові звинувачення в нібито обшуках у закритих дипломатичних будівлях Росії у США, які у Вашингтоні відкинули.

Раніше США заявляли, що критика Москвою рішення Вашингтона закрити генконсульство Росії в Сан-Франциско і її торговельні представництва у Вашингтоні і Нью-Йорку лицемірна. Як заявляв тодішній посол США в Росії Джон Теффт, коли Росія оголосила про скорочення персоналу диппредставництв США в цій країні, вона посилалася на дотримання рівної кількості цих працівників, яких США мали в Росії більше, ніж Росія у США; коли ж Вашингтон застосував цей самий принцип до кількості консульств, яких Росія мала у США чотири, а США в Росії три, і закрив одне з російських консульств, у Москві обурилися. «Паритет так паритет», – сказав посол.

Крім того, він заперечив уже раніше висловлене твердження Міністерства закордонних справ Росії, що Москва свого часу не наказала, а «запропонувала» чи «попросила» США скоротити чисельність працівників своїх дипломатичних представництв у Росії. «Нам наказали зробити це. Це не було предметом ніяких переговорів», – запевнив Теффт.

Президент Росії Володимир Путін, який назвав дії США щодо російських дипломатичних об’єктів «хамськими» і «безпрецедентними», раніше вже заявляв, що Москва залишає за собою право далі скоротити чисельність працівників диппредставництв США в Росії. Але, як казав він 2 вересня, Москва наразі ще не піде на такий крок.

Раніше американські посадовці вже казали, що Сполучені Штати не вжили ніяких неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали росіянам залишити російське консульство в Сан-Франциско, а також дві інші дипломатичні будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовувалися як торгові представництва, в термін до 2 вересня.

Москва в серпні наказала США скоротити дипломатичний персонал у Росії відразу на 755 осіб – до рівня в 455 осіб – до 1 вересня. До таких дій Росія вдалася у відповідь на нові санкції США через втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, яке вважають доведеним усі американські спецслужби і яке Москва заперечує. Наприкінці 2016 року США вже видворили через це групу російських дипломатичних працівників і закрили кілька російських дипломатичних дач, що, за деякими припущеннями, могли використовуватися спецслужбами Росії для втручання у вибори; тоді Росія утрималася від негайної відповіді.