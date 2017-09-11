Голова МЗС Росії пообіцяв повний паритет щодо чисельності і формату дипмісій США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв привести в повну відповідність із принципом паритету чисельність і формат дипломатичних місій США в Росії після низки взаємних дипломатичних санкцій обох сторін останнім часом, останнім із яких стало закриття Вашингтоном російського консульства і ще двох дипломатичних будівель у США.

Як сказав він під час перебування з візитом у столиці Йорданії Аммані, Росія «виявила добру волю» і «попросила» США привести чисельність персоналу їхніх дипломатичних місій у Росії з чисельністю працівників місій Росії у США, але при цьому залічила до числа своїх працівників і тих, хто працює на території США в установах ООН. Лавров звернув увагу, що робота в цій міжнародній організації на території США «є окремою темою і не стосується двосторонніх відносин».

Російський міністр також нагадав, що після цього кроку Росії США, пославшись на принцип паритету, домоглися від Москви закриття одного з чотирьох її генеральних консульств у США, бо Вашингтон має в Росії три генконсульства. «Якщо вже США взяли паритет за критерій», сказав Лавров, Росія буде діяти відповідним чином.

Раніше США заявляли, що критика Москвою рішення Вашингтона закрити генконсульство Росії в Сан-Франциско і її торговельні представництва у Вашингтоні і Нью-Йорку лицемірна. Як заявляв посол США в Росії Джон Теффт, коли Росія оголосила про скорочення персоналу диппредставництв США в цій країні, вона посилалася на дотримання рівної кількості цих працівників, яких США мали в Росії більше, ніж Росія у США; коли ж Вашингтон застосував цей самий принцип до кількості консульств, яких Росія мала у США чотири, а США в Росії три, і закрив одне з російських консульств, у Москві обурилися. «Паритет так паритет», – сказав посол.

Крім того, він заперечив уже раніше висловлене твердження Міністерства закордонних справ Росії, що Москва свого часу не наказала, а «запропонувала» чи «попросила» США скоротити чисельність працівників своїх дипломатичних представництв у Росії. «Нам наказали зробити це. Це не було предметом ніяких переговорів», – запевнив Теффт.

Президент Росії Володимир Путін, який назвав дії США щодо російських дипломатичних об’єктів «хамськими» і «безпрецедентними», раніше вже заявляв, що Москва залишає за собою право далі скоротити чисельність працівників диппредставництв США в Росії. Але, як казав він 2 вересня, Москва наразі ще не піде на такий крок.

Раніше американські посадовці вже казали, що Сполучені Штати не вжили ніяких неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали росіянам залишити російське консульство в Сан-Франциско, а також дві інші дипломатичні будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовувалися як торгові представництва, в термін до 2 вересня.

Москва в серпні наказала США скоротити дипломатичний персонал у Росії до 455 осіб до 1 вересня, президент Путін тоді ж заявив, що це означає скорочення 755 співробітників. До таких дій Росія вдалася у відповідь на нові санкції США через втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, яке вважають доведеним усі американські спецслужби і яке Москва заперечує. Наприкінці 2016 року США вже видворили через це групу російських дипломатичних працівників і закрили кілька російських дипломатичних дач, що, за деякими припущеннями, могли використовуватися спецслужбами Росії для втручання у вибори; тоді Росія утрималася від негайної відповіді.