У Росії залишили під арештом майно фабрики «Рошен» у Липецьку

У Росії Московський міський суд визнав законним продовження арешту майна кондитерської фабрики української корпорації «Рошен» у російському Липецьку до 13 грудня. Суд повідомив, що не знайшов підстав скасовувати чи змінювати таке рішення суду нижчої інстанції.

Майже місяць тому, 13 вересня, рішення продовжити арешт майна цієї фабрики на три місяці ухвалив у столиці Росії Москві Басманний суд.

Нинішній арешт, що не передбачає заборони використовувати майно фабрики для її роботи, але не дозволяє укладати щодо нього угоди, був накладений раніше цього року, і це вже не перший арешт цього майна в цій справі. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що фабрика незаконно отримала відшкодування податку на додану вартість іще за 2012 рік, подавши підроблені документи.

Сама ця фабрика тим часом повністю припинила діяльність іще до кінця червня цього року: як повідомляла прес-служба корпорації «Рошен», Липецька кондитерська фабрика у квітні припинила випуск продукції, у травні були законсервовані системи холодо- і теплопостачання, а в червні – блок очисних споруд, котельні й водозабори.

Проблеми Липецької кондитерської фабрики почалися ще 2014 року, коли Росія почала агресію проти України, а головний власник корпорації «Рошен» Петро Порошенко був обраний президентом України. Російські силовики неодноразово блокували роботу фабрики, а суди заарештовували її майно. Корпорація, в якій Порошенко передав свою частку власності в управління незалежному трастові, заявляла, що хотіла продати Липецьку фабрику, але це не вдавалося зробити через втручання президента Росії Володимира Путіна. Як казав майже рік тому, наприкінці жовтня 2016-го, президент корпорації В’ячеслав Москалевський, саме Володимир Путін стоїть «за всіма перевірками, кримінальними справами й арештами майна, через яке ми не можемо продати фабрику».