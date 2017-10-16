Україну обрали членом Ради ООН з прав людини

Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки.

«177 голосами Україна обрана до складу Ради ООН з прав людини на 2018-2020 роки», – йдеться в повідомленні постійного представництва України при ООН у twitter.

У представництві зазначають, що членство України надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини на окупованих територіях.

Рада ООН з прав людини, яка створена у 2006 році, складається з 47 членів. Рада готує рекомендації й проекти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини.

У вересні президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, звернувся до країн-членів організації з ініціативою створити «міжнародну групу друзі українського Криму». Він закликав посилити міжнародний режим деокупації Криму.