Україну обрали членом Ради ООН з прав людини

Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки.
«177 голосами Україна обрана до складу Ради ООН з прав людини на 2018-2020 роки», – йдеться в повідомленні постійного представництва України при ООН у twitter.
У представництві зазначають, що членство України надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини на окупованих територіях.
Рада ООН з прав людини, яка створена у 2006 році, складається з 47 членів. Рада готує рекомендації й проекти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини.
У вересні президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, звернувся до країн-членів організації з ініціативою створити «міжнародну групу друзі українського Криму». Він закликав посилити міжнародний режим деокупації Криму.
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