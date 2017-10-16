Таллінн занепокоєний ситуацією з українським законом «Про освіту» – Міксер

Свен Міксер, голова МЗС Естонії, яка наразі головує у Раді ЄС, заявляє, що питання закону «Про освіту» деякою мірою непокоїть і Таллінн, який готує запланований наступного місяця у Брюсселі саміт держав ЄС та країн-учасниць «Східного партнерства».

«Я знаю, що українці звернулися до Венеційської комісії, і дуже сподіваюся, що це не перетвориться на невідкладну проблему, не блокуватиме просування інших важливих питань і не ускладнить пошуку одностайності в ухваленні фінальної декларації саміту «Східного партнерства», – зазначив голова естонського зовнішньополітичного відомства.

Щодо побоювань, що угорська позиція може звести нанівець всі очікування від саміту естонський дипломат зауважує: «Є чимало викликів, які для успіху саміту повинні бути подолані. Це завжди непросто, але ми зобов’язані зробити цей саміт успішним».

Голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні зі свого боку закликає дочекатися висновку Венеційської комісії.

«Ми вже обговорювали цю проблему на нашій неформальній зустрічі в Таллінні у вересні. Я також підіймала це питання під час нашої двосторонньої зустрічі з президентом Порошенком, і ми домовились, що будемо чекати висновку Венеційської комісії, до якої надіслано запит щодо імплементації цього закону. Тож із цього приводу ми будемо діяти відповідно, як із українською владою, так і з Європейським союзом», – каже Моґеріні.

Раніше 16 жовтня керівник угорського дипломатичного корпусу Петер Сійярто заявив, що він запропонував також внести питання мов українських нацменшин до проекту фінальної декларації майбутнього брюссельського саміту «Східного партнерства», а якщо на це європейські партнери не погодяться, то Угорщина блокуватиме підписання цієї декларації.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через критику Будапештом нового українського закону про освіту, зокрема, його статті про мову освіти – державну українську, – яку Київ відкидає. Угорщина, зокрема, обіцяє через цей закон блокувати в Європейському союзі всі євроінтеграційні ініціативи щодо України, Будапешт також погрожує Києву санкціями ЄС через цей закон і переглядом Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом; у Брюсселі в установах ЄС дали знати Радіо Свобода, що скептично ставляться до цих останніх погроз.

Крім того, критично висловлювалися щодо закону і в низці інших країн, зокрема в Румунії.

Критичну резолюцію з приводу мовних моментів закону України про освіту ухвалила і Парламентська асамблея Ради Європи.

Україна наголошує, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам, а сам закон є законом рівних можливостей для всіх учнів, яких досі були позбавлені представники меншин через погане знання державної мови. Крім того, цю статтю надіслали на експертний розгляд до Венеційської комісії Ради Європи.