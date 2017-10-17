Парубій пропонує зняття недоторканності розглянути після медреформи

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонує, щоб парламент розглянув скасування депутатської недоторканності й зміни до виборчого законодавства після медичної реформи.

«Даю доручення оприлюднити тижневий розклад пленарних засідань і в ньому передбачити, що після питань медичної реформи поставити два питання: про зняття недоторканності – два законопроекти, – а після них – законопроекти, які стосуються реформи виборів», – сказав спікер, відкривши засідання парламенту 17 жовтня.

Невдовзі він закрив ранкове засідання Верховної Ради, депутати мають зібратися на 16:00.

Під час погоджувальної ради парламенту раніше сьогодні Парубій доручив профільному комітету Верховної Ради невідкладно розглянути законопроекти про скасування депутатської недоторканності.

Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради. Учасники мітингу також вимагають створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчої системи.

У центрі Києва через акцію зранку 17 жовтня перекритий рух на кількох вулицях в урядовому кварталі. У мітингу беруть участь представники різних політичних сил і громадських організацій, зокрема: «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Демальянс», «Національний корпус».

Служба безпеки України повідомила про наміри «окремих радикально налаштованих структур» здійснити провокації під час цих акцій.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.