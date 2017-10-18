У Мінську почалося засідання контактної групи щодо Донбасу

У білоруському Мінську відбувається засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила речниця екс-президента України, представника країни у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

На минулому засіданні групи, що відбулося 4 жовтня, йшлося, зокрема, про порушення режиму тиші і заручників.

Як повідомляла тоді Оліфер, координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Тоні Фріш планує поїздку на непідконтрольну Україні частину Луганщини. «Україна і ОБСЄ наполягають на тому, щоб серед інших незаконно утримуваних осіб пан Фріш отримав можливість відвідати Владислава Овчаренка і Дениса Секацького, у відвіданні яких панові Фрішу було відмовлено під час його минулого візиту: дуже важливо, щоб представник ОБСЄ міг з’ясувати, чи застосовували до них насильство і тортури. Так само гостро стоїть питання про ідентифікацію місця перебування журналіста Станіслава Асєєва (зниклого у Донецьку – ред.)», – написала вона у Facebook.

За останніми даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 152 людини і 404 людини вважають зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.