Росія: суд відмовив журналістові в задоволенні позову до МВС

Басманний суд столиці Росії Москви 20 жовтня відмовив у задоволенні позову журналіста «Нової газети» Алі Феруза до МВС Росії через відмову надати йому тимчасовий притулок в країні, повідомляє видання.

Громадянин Узбекистану Алі Феруз (справжнє ім’я Худоберді Нурматов) кілька років безуспішно намагався отримати статус біженця в Росії, але отримував відмову від МВС Росії. За словами представника відомства, Феруз не довів наявність загрози для нього в разі повернення до Узбекистану. Однак за даними колег журналіста, родичів і правозахисників, Ферузові в Узбекистані загрожує «смертельна небезпека».

На початку серпня журналіст був затриманий в Москві. Його звинуватили в порушенні міграційного законодавства. На початку серпня російський суд призупинив виконання рішення про депортацію Феруза до розгляду скарги журналіста в Європейському суді з прав людини. До ухвалення рішення Феруз повинен перебувати в центрі тимчасового утримання іноземців.