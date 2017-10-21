Слідство у справі Сущенка завершене – адвокат

Слідство у справі щодо українського журналіста Романа Сущенка, якого російська влада звинувачує у шпигунстві, завершено. Про це «Укрінформу» повідомив адвокат Марк Фейгін.

Він зазначив, що до кінця листопада справу передадуть до прокуратури.

За інформацією Фейгіна, на початку наступного року справа надійде у Московський міський суд. Зважаючи на те, що справа має гриф «державної таємниці», судові засідання проходитимуть у закритому режимі.

Кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка Федеральна служба безпеки Росії затримала 30 вересня минулого року в Москві, куди він приїхав у приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.