Затриманими у справі про викрадення немовляти у Києві є подружжя, що втратило власне – Геращенко

За підозрою у викраденні дівчинки з дитсадка у Києві затримали подружню пару із Вишгорода, повідомив у Facebook депутат Антон Геращенко.

За його словами, продивляючись записи із камер спостереження у громадських місцях, поліцейські виявили на одному із них – із аптеки у Вишгороді на Київщині – молодих чоловіка і жінку, які були схожі за описом на викрадачів. Особи і місце перебування цих людей встановили ще вночі, а близько полудня відбулось затримання, зазначив Геращенко.

«Кілька тижнів тому вони втратили свою новонароджену дитину і ухвалили фатальне для себе рішення – купити або вирасти чужу. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 146 Кримінального кодексу за викрадення дитини», – написав депутат.

Перед цим про затримання жінки, яка підозрюється у викраденні немовляти, повідомив Уповноважений з прав дитини президента Микола Кулеба.

Раніше у соцмережах опублікували відео викрадення 1,5-місячного немовляти біля дитячого садка у Києві. Відео оприлюднила користувачка Facebook Олена Степановна.

На першому відео видно, як батько з візком приїхав до дитячого садка, на другому – як дитину несе темноволоса жінка. Спершу вона йде, а потім починає бігти.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районні Київ виклали немовля. За повідомленням поліції, це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов до дитсадка забирати старшу дочку. Тоді поліція повідомляла, що викрадач – чоловік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.