Суд у Криму залишив у силі арешт фігуранта «справи українських диверсантів» Панова

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 24 жовтня відмовив у задоволенні скарги на продовження арешту фігуранту «справи українських диверсантів» Євгену Панову. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив брат ув'язненого Ігор Котелянець.

«Жені постійно продовжують термін арешту необґрунтовано, на початку місяця продовжили до 9 грудня. Це необґрунтовано, адже щоб продовжити термін, треба обґрунтувати слідчими діями, але нічого представлено не було, наші адвокати подали скаргу... Ми розуміємо, що вони (російський суд у Криму ‒ ред.) нічого не задовольнять, але це потрібно для подальшого обґрунтування в Європейському суді», ‒ сказав Котелянець.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 6 жовтня продовжив на два місяці термін тримання під вартою двом фігурантам «справи українських диверсантів» Євгену Панову та Андрію Захтею, вони залишаться в СІЗО до 9 грудня.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, згодом повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», що нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної й соціальної інфраструктури півострова.