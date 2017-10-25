Активісти проти забудови Вумівського лісу на Київщині повідомляють про обшуки у їхніх помешканнях

Громадська активістка з ініціативи «Захисти ліс» Валентина Аксьонова, яка виступає проти забудови Вумівського лісу на Київщині, заявляє про обшуки у її квартирі та у садибі її матері.

«У мене нічого не вилучили, на щастя. Що шукали – незрозуміло, але є ухвала від 24 жовтня Печерського районного суду про дозвіл на обшуки у помешканні, де я не зареєстрована, що є порушенням. Моя мати по цій справі ніяк не проходить. Шукали носії інформації, хотіли вилучити комп’ютери і таке інше», – зазначила Аксьонова у коментарі Радіо Свобода.

Водночас, за словами дівчини, із десятої ранку цього ж дня обшуки відбулися і в помешканнях інших активістів.

«Йдеться про Олександра Сінчугова та Юрія Єфремова, які в активі жителів Софіївської Борщагівки виступають проти забудови на території вже Петропавлівської Борщагівки ЖК «Празький квартал-2»», – каже вона.

У поліції Радіо Свобода повідомили, що поки що не можуть прокоментувати ситуацію, і обіцяли надати пояснення пізніше. Радіо Свобода очікує на коментар.

Як повідомляло видання «Українська правда», ще в 2002 році 37,2 га лісів першої категорії Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада перевела в категорію зелених насаджень, а дещо пізніше землю віддали під забудову.

Протистояння активістів із Софіївської та Петропавлівської Борщагівки і забудовника BD Holding відбувається уже понад рік.

У BD Holding заявляють, що отримали всі дозвільні документи законно і готові відстоювати свою рацію у суді.

Активісти, у свою чергу, повідомляли про тиск на них і погрози. Зокрема, у квітні цього року Велентина Аксьонова заявляла про підпал невідомими двох автомобілів, які належать її родині.