Житло для переселенців на Донбасі: гроші дали, але не побудували

У 2015 році Євросоюз виділив майже три мільйони євро на відновлення п’яти гуртожитків у прифронтовій зоні у Слов’янську та Краматорську. Проте роботи роками йшли на папері, а місцева влада відзначилась тільки корупційними скандалами. «Донбас.Реалії» дізнавалися, куди поділися виділені Європою мільйони.



Четвертий рік війни на Донбасі і майже два мільйони переселенців.

Євросоюз у 2015 році дає Україні гроші на реконструкцію старих будинків під нові гуртожитки для тих, чий дім залишився по іншу сторону лінії розмежування. Офіційним структурам треба було лише знайти забудовника.

Були тендери, коли жодного учасника не заходило

«У першому такому тендері було п’ятеро учасників, потім стало три. Були тендери, коли жодного учасника не заходило, тоді стало зрозуміло, як у нас тут все влаштовано», – розповідає аналітик громадської організації «Антикорупційний штаб» Богдан Красовський.

На ремонтні роботи у гуртожитках прифронтового Слов’янська Євросоюз виділив 800 тисяч євро. Усього тут мало би бути два гуртожитки для переселенців. Але за два роки забудовник встиг лише зняти дах і замінити вікна.

«Надходили сигнали про те, що місцева влада тиснула на тендерні комітети, щоб перемагали пов’язані з ними фірми», – продовжує Богдан Красовський.

«​Це явно корупційна складова» – колишній мер Слов’янська

Коли проект стартував, виконувачем обов’язків міського голови Слов’янська був Олег Зонтов. За його словами, знайти підрядника треба було за місяць після старту проекту. Він мав би до осені 2016 року реконструювати гуртожитки.

Хоча цього й не сталося, Олег Зонтов запевняє, що всю необхідну документацію міська рада підготувала вчасно. Екс-мер із себе відповідальність знімає. Мовляв, у місті пройшли вибори й влада змінилася.

«Зрозуміло, що стало всім не вистачати. Кожен намагається закласти туди надбавочку. Ті, хто відповідає за проект, там, 10-20 відсотків, ті хто реалізує проект – ще 10-15 відсотків. І, звичайно, потім виникає теза, що грошей, які були замовлені спочатку, вже не вистачає. Це явно корупційна складова», – каже колишній в.о. міського голови Слов’янська Олег Зонтов.

Чому ж застиг, здавалося би, простий, і головне – безкоштовний для місцевої влади проект? Колишній головний інженер проектної групи Леонід Ліщук, який відправляв документи на державну експертизу, заявляє: на нього тиснули з тутешніх кабінетів влади.

Були прохання не проводити експертизу

«Були дзвінки особисто при мені, були прохання не проводити експертизу, а переглянути проект, для того, що б вартість будівництва завищити і збільшити», – розповідає колишній головний інженер проектної групи Ліщук.

Так хто ж все-таки відповідає за отримані гроші і за те, чому будівництво так і не відбулося?

800 тисяч євро надійшли на баланс міського бюджету Слов’янська. За цільове освоєння грошей відповідальний міський голова – Вадим Лях. Куратор проекту – його перший заступник Ігор Шаповалов.

Його підлеглий і остання ланка в цій схемі – інженер проекту Леонід Ліщук. Саме він перевіряв ціну і якість. Гроші надходили по вертикалі влади підряднику: будівельній фірмі «Луч».

Якби ціни були завищені, експертиза б цього не пропустила

«Якби ціни були завищені, експертиза б цього не пропустила. Перший аргумент. Другий аргумент: якщо стверджують, що там надприбутки закладені, то за такі тендери хапається дуже багато солідних компаній. До нас не зайшли такі компанії», – зауважує колишній заступник мера Слов’янська Ігор Шаповалов. ​

Це не перший корупційний скандал у Слов’янську

Галас навколо грошей Євросоюзу – не єдиний фінансовий скандал, у якому фігурує колишній заступник мера Слов’янська з питань житлово-комунального господарства Ігор Шаповалов. У кінці минулого року чиновника затримало СБУ за хабар у 150 тисяч гривень. За інформацією правоохоронців, це була угода з приватним підприємцем про продаж колишнього дитячого садка і, нібито, голова ЖКГ виявився посередником у цій схемі. У Шаповалова ж своя версія подій про інцидент.

«Він пише заяву про співпрацю з правоохоронними органами. Йому дають іншу папку. Інші гроші. Він заходить до мене в кабінет, кладе папку на стіл. Й у мене починаються маски-шоу», – розповідає Шаповалов.

Покарання за неосвоєння європейських грошей

У другому гуртожитку для переселенців у Слов’янську, на відміну від першого, навіть не всі вікна поставили. Будівля виглядає повністю закинутою.

Колишній мер Слов’янська каже, що за неосвоєння грошей від Євросоюзу передбачене покарання.

«Там є штрафні санкції, що ці гроші заберуть. Потім, протягом 5 років, до міста більше не будуть надходити ніякі донорські гроші від Євросоюзу», – пояснює Олег Зонтов.

З керівництвом будівельної компанії «Луч» журналістам програми «Донбас.Реалії» так і не вдалося поспілкуватися – на місці ремонтних робіт нікого не виявилося. З фірмою будуть судитися, погрожує міський голова Слов’янська Вадим Лях. Усі звинувачення активістів на свою адресу він заперечує. Мер має своє пояснення тому, чому проект заморозився. І справа не у завищеній ціні, як стверджує інженер Леонід Ліщук. А навпаки – у заниженій.

«Експерти у кадастрі виконують свою функцію: не дають завищувати ціни за бюджетними коштами. Однак встановлюють такі ціни, які неможливо знайти у нашому регіоні. Може, в довіднику і є ціни, що в цьому році були закуплені вікна по тисячі гривень. А ціна вже – дві тисячі гривень», – стверджує Вадим Лях.

Проект нині заморожений. Як стверджують у міській раді, зараз вкотре будуть шукати нового підрядника. З 800 тисяч євро місто витратило на будівництво близько 800 тисяч гривень. Майже 250 сімей залишилися без обіцяного житла.

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