У НАБУ повідомили про підозру співробітнику «Енергоатому» і екс-нардепу щодо розкрадання майна

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» екс-народного депутата України та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом». Про це заявили на Facebook-сторінці відомства.

«Як з’ясували детективи НАБУ, учасники угруповання у 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію «Škoda JS» (фактичним власником є російське ЗАТ «Об'єднані машинобудівні заводи») із завищеними на 6,4 мільйонів євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання. У подальшому, після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП «НАЕК «Енергоатом», «Škoda JS» перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії «BRADCREST INVESTMENT S.A.» (Панамська Республіка), єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України», – йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, на рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 мільйони гривень.

У повідомленні НАБУ не називає імен посадовців, кому саме оголошено про підозру, однак вказує, що розслідування тривало із 2015-го року.

Між тим, як раніше повідомляло Радіо Свобода, у 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Одне з них – за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS. За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію в галузі ядерного машинобудування. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією. 22 квітня 2017 року суд відпустив Мартиненка на поруки.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», створене у жовтні 1996 році, є оператором чотирьох атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.