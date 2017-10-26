У Запоріжжі відкрили пам’ятник легендарному важкоатлету Жаботинському

У Запоріжжі відбулася урочиста церемонія відкриття пам’ятника відомому важкоатлету Леоніду Жаботинському. Скульптурна композиція, що розташована у парку Трудової слави у центральній частині міста, виконана у повний зріст. Вона зображує спортсмена на п’єдесталі після нагородження на Олімпіаді в Мехіко у 1968 році. Автор роботи – харківський скульптор Ельданиз Гурбанов.

«Від ідеї до реалізації минуло трохи більше року, бо ми оголосили в Інтернеті незалежний тендер і з усіх міст України отримали різні пропозиції скульптури. І коли я подивився на скульптуру, те зображення, що прислав Ельданиз, а до цього мільйон разів дивився на фото, де батько стоїть на першому місці на мексиканський, не міг уявити, що може бути скульптура. Великим важкоатлетам усього три пам’ятники в світі. Це третя робота. Перша знаходиться в Америці – Боб Гофману, засновнику важкої атлетики Америки. Другий теж покійному, спортсмену, що був другим після батька, Василію Алексеєву відкритий у місті Шахти Росії», – розповів син спортсмена Руслан Жаботинський.

Пам’ятник створили і встановили коштом місцевого бюджету.

Спортсмен Леонід Жаботинський помер 14 січня 2016 року у Запоріжжі у віці 77 років. Він став зіркою світового рівня у 1960-х роках, встановивши за кар’єру 19 світових рекордів у важкій ваговій категорії, 20 рекордів СРСР і 58 рекордів України. Жаботинський виграв дві олімпійські золоті медалі – у Токіо в 1964 році він випередив іншого радянського чемпіона Юрія Власова, а в Мехіко в 1968 році підтвердив свій статус. Він також чотири рази виграв чемпіонат світу і двічі – чемпіонат Європи. Своїм кумиром та орієнтиром його називав інший зірковий спортсмен та актор – американець Арнольд Шварценеггер.