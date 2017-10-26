Уряд Іраку знову відкинув діалог із курдами про незалежність

Центральний уряд Іраку повторив свою вимогу до регіональної влади Іракського Курдистану, автономного курдського регіону на півночі країни, повністю скасувати результати вересневого референдуму про незалежність цього регіону.

«Ми не приймемо нічого іншого, крім такого скасування й дотримання Конституції», – заявив прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді.

24 жовтня місцева влада Іракського Курдистану запропонувала Багдадові лише «заморозити» результати референдуму, проведеного 25 вересня, щоб полегшити «відкритий діалог» про майбутнє регіону з центральною владою Іраку і запобігти ескалації насильства.

Такий заклик, як і заклик припинити бойові дії, курдська влада в Ербілі виголосила по тому, як упродовж минулого тижня війська центрального уряду та їхні союзники з місцевих проурядових ополчень збройною силою повернули контроль Багдада над територіями, що були спірними між центральним та регіональним урядами, у першу чергу місто Кіркук і частину однойменної провінції. У боях з обох сторін загинули кілька десятків бійців.

Ці території, головні нафтоносні регіони Іраку, де більшість населення теж складають курди, але які не належать до конституційно визначеної території курдської автономії, курдські офіційні військові сили «пешмерґа» перебрали під свій контроль іще 2014 року після втечі урядових військ перед очікуваним наступом екстремістського угруповання «Ісламська держава». У вересні влада Іракського Курдистану провела свій референдум і на цих територіях, які їй не належать.

Багдад уже не вперше відкидає будь-які переговори з Ербілем щодо статусу Іракського Курдистану, доки там не скасують повністю результати їхнього референдуму. За словами влади курдського регіону, на референдумі, проведеному 25 вересня всупереч забороні центрального уряду в Багдаді, за незалежність Іракського Курдистану висловилися майже 93 відсотки його учасників, а явка склала понад 72 відсотки від усіх мешканців із правом голосу. Цей референдум, як його призначила курдська автономна влада, є дорадчим і не має безпосередньої юридичної сили.

Не тільки центральна влада Іраку, але й Іран, і Туреччина, які мають значні курдські меншини і побоюються наростання сепаратистських настроїв серед місцевих курдів, різко розкритикували референдум щодо незалежності Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку. Також з різкою критикою і заявами про невизнання референдуму виступили західні союзники Багдада, а також ООН.

Понад тридцяти- чи й навіть сорокамільйонний бездержавний народ курдів живе на прилеглих територіях сучасних Туреччини, Іраку, Ірану, Сирії і меншої частини кількох інших країн. Курди мають автономію на півночі сучасного Іраку, відому як «Іракський Курдистан». Теоретичне перетворення її на окрему державу, як вважають, спричинило б прагнення до окремої державності чи до об’єднання в єдиній курдській державі, з переділом нинішніх кордонів, і курдських меншин в інших країнах.