Кримська контактна група: тільки половина ВІЛ-інфікованих на півострові отримують терапію

У Криму зараз живе понад 10 тисяч хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, але з них тільки 5 тисяч осіб отримують антиретровірусну терапію. Про у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, який отримав офіційну відповідь на свій запит від підконтрольного Росії МОЗ півострова.

«У Криму на диспансерному обліку перебуває понад 10 тисяч хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих людей, з них понад 5 тисяч отримують антиретровірусні препарати ... У 2017 році таке лікування отримали 5212 пацієнтів», - йдеться у документі.

У Криму за півроку різко зросла кількість ВІЛ-інфікованих: російський центр профілактики і боротьби зі СНІДом повідомив, що у серпні такий статус виявили у 22 тисячі осіб, тоді як в січні їх було лише 16 тисяч.

Раніше заступник міністра Міністерства охорони здоров'я Криму Микола Деркач повідомив, що в Криму немає проблем з медичними препаратами, в тому числі для груп населення з серйозними захворюваннями.

В Україні на медичному обліку перебувають близько 137 тисяч ВІЛ-інфікованих людей, з них антиретровірусну терапію ожержує більш ніж 82 тисяч пацієнтів, повідомила 27 вересня виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

При цьому, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні проживають близько 240 тисяч ВІЛ-позитивних громадян.

За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Однією з причин, чому Україна залишається серед лідерів у Європі за масштабами поширення цього вірусу, експерти називають невчасну діагностику та недостатню поінформованість громадян.

Із початку епідемії у 80-х і донині через ускладнення від СНІДу померли понад 40 тисяч українців, а у світі ця цифра сягає понад 35 мільйонів, зазначають у Всеукраїнській мережі людей, що живуть з ВІЛ.