Вилучення документів в пацієнтських організаціях: помста старої системи за реформи в медицині?

20 жовтня одразу в двох громадських організаціях слідчі Національної поліції вилучили документи. Зранку навідалися до «Пацієнтів України», а ввечері «завітали» до «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ». Обидві – боряться з корупцією у сфері охорони здоров’я. Саме з цим і активісти, і правозахисники пов’язують дії правоохоронців, вважаючи їх тиском. Натомість у поліції спростовують такі закиди, а слідчі дії вважають коректними і законними.

​ Із самого ранку 20 жовтня в благодійній організації «Пацієнти України» слідчі Національної поліції копіювали і вилучали документи за останні три роки діяльності. Це передовсім договори, за якими організація отримувала фінансування, пояснює адвокат Олена Щербан.

​«Що саме привернуло увагу слідчих нам поки не зрозуміло. Просто знаємо, що подана якась заява невідомою особою, за якою проводиться розслідування. Всі документи, які попросили правоохоронні органи їм були надані», – каже Щербан.

Благодійний фонд підозрюють у розкраданні коштів в особливо великих розмірах, які виділяла Міжнародна організація Глобальний фонд і закупівлі медикаментів за завищеними цінами. Про цей йдеться в ухвалі Печерського районного суду про вилучення документів.

Натомість виконавчий директор благодійного фонду Ольга Стефанишина звинувачення називає «абсурдом, нонсенсом і галюцинацією». Оскільки головний напрям діяльності організації – надання юридичної допомоги пацієнтам у закупівлі ліків, а також контроль за держзакупівлями препаратів.

«У нас є рішення про проведення виїмки документів, а також про повну податкову перевірку організації. Це звинувачення виглядає дуже дивним, оскільки нашій організації шість років і ми жодного разу не закупляли жодних препаратів, жодної упаковки лікарського засобу ми не закуповували», – каже Стефанишина.

Подібні дії правоохоронців в організації вважають тиском через їхню антикорупційну діяльність у сфері охорони здоров’я. «Пацієнти України» працювали над впровадженням в Україні процесу закупівель ліків через міжнародні організації.

Раніше до 80 мільйонів доларів щорічно відмивалося на закупівлі ліків та вакцин

«40% коштів зараз держава економить завдяки цій реформі. І ми такий тиск пов’язуємо саме з нашою антикорупційною діяльністю в охороні здоров’я. Раніше до 80 мільйонів доларів щорічно відмивалося на закупівлі ліків та вакцин. Зараз цього немає і ми є рушійною силою цієї реформи», – зазначає Стефанишина.

Натомість у поліції наголошують, що усі слідчі дії відбуваються відповідно до судової ухвали. Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі Радіо Свобода спростовує такі закиди, називаючи дії колег коректними і законними.

Якщо організації немає що приховувати, будь ласка, ознайомте слідство з документами, слідство вивчить документи, розбереться. Воно ж не блокує роботу організації

«Якщо організації немає що приховувати, будь ласка, ознайомте слідство з документами, слідство вивчить документи, розбереться. Воно ж не блокує роботу організації. Будь-яка слідча дія не є тиском. Тим паче, якщо вона відбувається коректо, відповідно до вимог чинного законодавства і норм кримінального процесуального кодексу за судовими ухвалами», – сказав Шевченко.

Вилучення документів – випадок другий

Так само слідчі Нацполіції вилучили документи – річні фінансові звіти – в громадській організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ». Голова правління Дмитро Шерембей зауважує, що правоохоронці вилучають ті ж документи вже вдруге, однак жодного висновку не надають.

«Насправді немає ніякого прямого звинувачення, крім як «вкрали сотні мільйонів доларів, які хтось десь сховав». З однієї причини – у них ніколи й не було ніяких претензій. Вони навіть не змогли сформулювати предмет. Ми вже всі ці томи інформації поліції передавали. Але ось тільки не отримали жодної відповіді. Можливо, тому що також передавали документи аналітикам «PricewaterhouseCoopers» і «Deloitte Ukraine» – спеціалістам, які справді їх можуть оцінити», – каже Шерембей.

Дії силових органів, зокрема, винесення 8 судових ухвал, одночасно винесених 21 вересня – сигнал, який має назву «замовкніть і не заважайте», зазначає Шерембей. Він пропонує правоохоронним органам сісти за один стіл із активістами і публічно поставити питання і отримати відповіді.

Слідчий, який здійснював вилучення документів, коментувати ситуацію відмовився.

Це наступ на громадянське суспільство – Печончик

Події, які зараз відбуваються, є досить тривожними і небезпечними, оскільки свідчать про те, що влада переслідує антикорупційних активістів, наголошує голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

​«Ці організації, проти яких були порушені кримінальні справи, – «Пацієнти України» і «Мережа людей, які живуть з ВІЛ» – теж є антикорупційними, тому що боряться з корупцією в сфері здоров’я, виступають за прозорі закупки медичних препаратів і рухають ці антикорупційні реформи всередині системи охорони здоров’я. Тому цей випадок стоїть в ряді з переслідування Центру протидії корупції», – зауважує правозахисник.

Експерт зазначає, що для наступу на антикорупційних активістів використовується дуже широкий арсенал методів тиску: від електронного декларування до фізичних нападів.

33 правозахисні організації виступили з відкритим зверненням з приводу відкриття кримінальних проваджень проти громадських організацій та активістів.