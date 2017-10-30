В Україні синоптики прогнозують сильний вітер і дощі в найближчі дні

В Україні в найближчі дні синоптики прогнозують дощі та сильний вітер.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, 30-31 жовтня північно-західний вітер досягатиме поривів 15-22, а місцями 25-27 метрів за секунду.

«Йтимуть дощі. Вже сьогодні подекуди дощ переходить у мокрий сніг, завтра цієї фази опадів – мокрого снігу – побільшає. У південній частині – місцями невеликий дощ», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними Діденко, температура повітря 31 жовтня буде 2–7 градусів тепла, на півдні – до 7-11 градусів, у західних областях місцями 0-3 градуси тепла.

Синоптик попереджає, що завтра, 31 жовтня, у Києві очікується дощ і мокрий сніг, протягом дня – 4 градуси тепла.

В Укргідрометцентрі попереджали про ускладнення погодних умов, зокрема про посилення вітру.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер 29-го та вночі 30 жовтня в країні знеструмлені майже 400 населених пунктів. За даними ДСНС, найбільше з-поміж 10 областей негода зачепила Львівщину – 129 населених пунктів без світла.

Рятувальники попередили про подальше ускладнення погоди сьогодні.