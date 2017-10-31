У Росії згадують загиблих внаслідок теракту 2015 року над Синаєм

У російському місті Санкт-Петербурзі 31 жовтня, в другу річницю авіакатастрофи над Синайським півостровом згадують загиблих.

Панахида відбувається в Троїцько-Ізмайловському соборі. Крім цього, дзвони всіх православних церков міста вдарять 224 рази – за кількістю жертв катастрофи.

Літак рейсу Шарм-еш-Шейх – Петербург зазнав катастрофи 31 жовтня 2015 року в повітряному просторі Єгипту. На борту перебували 224 пасажири та члени екіпажу, всі вони загинули. Федеральна служба безпеки Росії кваліфікувала авіакатастрофу як теракт.