На сході України через негоду знеструмлені 19 населених пунктів – ДСНС

Станом на 7:00 1 листопада залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у трьох областях на сході України, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників у Луганській області – 11 таких населених пунктів, у Донецькій – шість, у Харківській – два.

Раніше внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) в ніч 31 жовтня сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.