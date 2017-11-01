У США на слуханнях у Конгресі оприлюднили дані про російську політрекламу в соцмережах перед виборами

У США на слуханнях у двох комітетах Конгресу щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року оприлюднили нові дані про російську політичну рекламу в соціальних мережах із метою вплинути на ці вибори.

Законодавці на слуханнях у комітетах із питань розвідки Палати представників і Сенату навели приклади таких матеріалів, що розповсюджувалися через соціальні мережі «Фейсбук», «Твіттер» чи «Інстаґрам», і доказ їхнього російського походження (зокрема, публікація деяких таких матеріалів була оплачена в російських рублях).

Ці матеріали, оплачені чи безплатні, іноді з помилками в англійській мові, були спрямовані проти кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон або на роздмухування гострих соціально-політичних питань, підібране так, щоб на цьому набрав популярності кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, який урешті й несподівано переміг.

Серед таких матеріалів був, наприклад, заклик «Підтримай Гілларі, врятуй американських мусульман!» із фото Клінтон поруч із жінкою в повному мусульманскому хіджабі, або заклик «вподобай і пошир, якщо хочеш заборони бурки в Америці» – тут був доданий натяк на те, що під повним покриттям усього тіла суворого мусульманського зразка може ховатися терорист.

За словами конгресменів, це лише частина таких матеріалів, над іншими ще працюють і теж пізніше оприлюднять.

На слуханнях були присутні представники керівництва компаній, що керують згаданими соцмережами.

Зокрема, як заявили представники компанії Facebook (якій також належить соцмережа Instagram), за знову уточненими даними, майже 150 мільйонів американців (31 жовтня вони говорили ще про 126 мільйонів) ознайомилися з цими політичними матеріалами й ділилися ними з іншими, не усвідомлюючи, що вони походять від іноземної країни-суперника.

За їхніми словами, за останні 48 годин вони виявили в «Інстаґрамі» 120 тисяч дописів, що походили з Росії.

На такому ж слуханні в комітеті з питань судочинства Сенату 31 жовтня сенатори розкритикували Facebook та інші провідні соціальні мережі, які не змогли запобігти зловживанням із боку росіян під час президентської кампанії 2016 року.

Крім низки окремих розслідувань у кількох комітетах обох палат Конгресу США, ще одне розслідування у справі, що стосується втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливої змови тодішніх представників виборчої кампанії Дональда Трампа з посадовцями з Росії, веде Міністерство юстиції США.

Втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року вважають доведеним усі спецслужби США, але, попри дедалі численніші докази, його далі заперечує Москва. Також і Москва, і Трамп заперечують незаконні контакти між своїми представниками в перебігу кампанії у США.