У Македоніі засудили за тероризм 33 особи через бій із силовиками 2015 року

Суд у Македонії засудив 33 особи за звинуваченнями в тероризмі через їхню учать у бою з силовиками 2%15 року, внаслідок якого загинули 22 людини.

Сімох із них Кримінальний суд у столиці Скоп’є, що працював за посилених заходів безпеки. засудив до довічного позбавлення волі, решті призначив терміни позбавлення волі від 12 до 40 років.

Іще чотирьох фігурантів справи виправдали.

Усі засуджені не визнали своєї вини, заявивши, що діяли для самооборони.

Підсудними були албанці за національністю з сусіднього Косова, дехто з них був і з самої Македонії.

Бій між ними і македонськими силовиками тривав у травні 2015 року два дні в місті Куманові на півночі країни з етнічно мішаним населенням, що неподалік кордону з Косовом. У тому бою загинули вісім силовиків і 14 бойовиків. Також були поранені близько 40 силовиків.

Ця сутичка стала найбільшим заворушенням у Македонії з часу закінчення збройного заколоту македонських албанців 2001 року, задля врегулювання якого македонська влада надала місцевим албанцям значно ширші права.

Албанці за національністю складають близько чверті населення Македонії, хоча самі вони твердять, що їх понад третина. Нині вони також домагаються піднесення албанської мови до статусу офіційної по всій Македонії.