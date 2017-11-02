СБУ заявляє про затримання 2 росіян за «підривну діяльність»

Служба безпеки України заявляє, що її співробітники викрили двох громадян Росії за підозрою в підривній діяльності.

«Оперативники СБУ встановили, що один із росіян розпочав активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту, з блокуванням транспортних магістралей. За завданням кураторів він також планував організувати фейкове «наметове містечко» під Міністерством освіти і науки, нібито на знак протесту проти прийняття нового закону «Про освіту», – заявили в СБУ 2 листопада, додавши, що завдання затриманий отримував від російської сторони.

У службі повідомили, що видворили цього громадянина Росії з України за антидержавну діяльність.

«Під час відпрацювання інших членів групи співробітники спецслужби з’ясували, що ще один громадянин Росії, котрий тимчасово проживає в Дніпропетровській області, вночі 21 жовтня 2017 року на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України», – додали в СБУ.

За даними спецслужби, росіянин намагався придбати зброю й отруйні речовини, його затримали «під час підготовки до чергового злочину в столиці».

Як повідомили силовики, у затриманого вилучили бойову гранату і холодну зброю. «У районі Південного залізничного вокзалу також виявлено зроблену ним закладку з компонентами запалювання, готовими до використання. Для полегшення реалізації власних злочинних намірів іноземець використовував форму співробітника спецпідрозділу Національної поліції України», – додали в СБУ.

Імен цих громадян Росії у Службі безпеки не навели. Немає інформації і про те, коли саме відбулися затримання.

Російська сторона ситуацію не коментувала.

Від 31 жовтня поліція Києва і Київської області перейшла на посилений режим роботи. Як пояснили в поліції, таке рішення ухвалили в зв’язку зі вчиненням на території Київщини «низки тяжких злочинів із використанням зброї та вибухівки».

Крім того, 31 жовтня секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що в Україні будуть посилені антитерористичний і контррозвідувальний режими через напади, що сталися останнім часом. 1 листопада Державна прикордонна служба України посилила контроль у пунктах пропуску на держкордоні, насамперед на українсько-російській ділянці.